Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом

Исполинский козодой, также известный как «птица-призрак», притворился деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо и напугал женщину. На видео с птицей обратило внимание издание The Mirror.
Колумбийка заметила на заборе деревяшку, которая неожиданно открыла глаза. Она начала снимать происходящее на видео.
Оказалось, что это птица, которая сидела на заборе и почти не шевелилась. Когда женщина подошла ближе, птица встрепенулась и раскрыла огромный рот. От неожиданности автор видео отскочила назад.