Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом

Исполинский козодой, также известный как «птица-призрак», притворился деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо и напугал женщину. На видео с птицей обратило внимание издание The Mirror.

Колумбийка заметила на заборе деревяшку, которая неожиданно открыла глаза. Она начала снимать происходящее на видео.