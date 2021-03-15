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Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом

Юрий Столбов
1 час назад
Исполинский козодой, также известный как «птица-призрак», притворился деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо и напугал женщину. На видео с птицей обратило внимание издание The Mirror.
Колумбийка заметила на заборе деревяшку, которая неожиданно открыла глаза. Она начала снимать происходящее на видео.
Оказалось, что это птица, которая сидела на заборе и почти не шевелилась. Когда женщина подошла ближе, птица встрепенулась и раскрыла огромный рот. От неожиданности автор видео отскочила назад.
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