Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео

Белый медведь забрался на крышу дома в полярной станции на острове Голомянный. Жители сбыли очень удивлены и сняли хищника на видео, передает Life.

На кадрах видно, как белый медведь забрался на самый верх крыши дома. Очевидцы шутят, что у некоторых по крышам ходят кошки, а у них звери покрупнее.