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Москва

Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео 

Юрий Столбов 42 минуты назад
Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет. Очевидцы публикуют видео с необычным природным явлением в Twitter.
Китайский телеканал CGNT сообщает, что метеорологи объявили желтый уровень опасности. Песчаная буря, пришедшая из Монголии, привела к серьезному загрязнению воздуха. Видимость в столице составляет меньше 1000 метров, из-за чего в городе возникли пробки.
Метеорологи ожидают, что песчаная буря продлится до утра вторника, 16 марта, и затронет 12 провинций и городов Китая. Это стало самой сильной пылевой бурей в Китае за последние 10 лет.
Видео , В мире , Происшествия
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