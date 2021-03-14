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Москва

Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Житель ЖК "Внуково" решил отработать на детской площадке навыки парковки. Toyota несколько минут кружила по пешеходной зоне.
Происходящее под окнами соседи снимали на телефон.
Видео , Общество
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