Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане

В интернете появилось видео крушения военного самолета Ан-26, рухнувшего на землю близ аэропорта Алма-Аты. Кадры публикует «Спутник-Казахстан».

Отмечается, что самолет принадлежит погранслужбе страны. Он летел из Нур-Cултана в Алма-Ату. Судно упало в районе аэропорта, близ населенного пункта Кызылту.