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Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео 

Юрий Столбов 2 часа назад
Авария произошла в пятницу, 12 марта в Заволжском районе Твери. На пересечении улиц Благоева и Красина столкнулись Hyundai и машина «скорой», сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей, оказавшихся поблизости. На записи отчетливо видно, что медицинский транспорт двигался на запрещающий сигнал светофора, включив сирену и проблесковый маячок.
Едва «скорая» успела выехать на перекресток, как тут же получила удар в область заднего левого колеса. В результате ее развернуло почти на 180 градусов и опрокинуло на бок.
Видео , Происшествия
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