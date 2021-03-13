Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео 

Авария произошла в пятницу, 12 марта в Заволжском районе Твери . На пересечении улиц Благоева и Красина столкнулись Hyundai и машина «скорой», сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей, оказавшихся поблизости. На записи отчетливо видно, что медицинский транспорт двигался на запрещающий сигнал светофора, включив сирену и проблесковый маячок.

Едва «скорая» успела выехать на перекресток, как тут же получила удар в область заднего левого колеса. В результате ее развернуло почти на 180 градусов и опрокинуло на бок.