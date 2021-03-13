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Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео

Юрий Столбов
21 минуту назад
Юго-восточный кратер Этны вступил в новую фазу извержения, которую сняли на видео в Катании в пятницу.
Высота столба дыма достигла почти шести километров над уровнем моря.
Очередное извержение сопровождается лавовым фонтаном с существенным увеличением толчков внутри магматических каналов вулканического фундамента.
Лава извергается в долину Валле-дель-Бове на склоне вулкана, достигающую высоты 2800 метров.
Несмотря на высокую активность вулкана международный аэропорт Катании продолжает работать в обычном режиме.
Прошлое извержение Этны было замечено во вторник, когда вулкан извергался в 11 раз с 16 февраля.
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