Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео

Юго-восточный кратер Этны вступил в новую фазу извержения, которую сняли на видео в Катании в пятницу.

Высота столба дыма достигла почти шести километров над уровнем моря.

Лава извергается в долину Валле-дель-Бове на склоне вулкана, достигающую высоты 2800 метров.

Несмотря на высокую активность вулкана международный аэропорт Катании продолжает работать в обычном режиме.

Прошлое извержение Этны было замечено во вторник, когда вулкан извергался в 11 раз с 16 февраля.