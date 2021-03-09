Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео 

Папуасский пингвин в Антарктиде запрыгнул на лодку к туристам, чтобы не стать добычей нескольких голодных косаток. Видео с кадрами невероятного спасения птицы показало The Sun.

Свидетелями необычной ситуации в проливе Герлаш стали блогер Мэтт Карстен и его жена Анна. Они сняли на видео, как стая косаток охотилась за одиноким пингвином. Киты-убийцы не давали птице уйти. Пингвин метался в воде между косатками и туристами.

Группа путешественников не могла спокойно наблюдать за душераздирающей картиной и начала подзывать пингвина. В какой-то момент он попытался забраться к ним на лодку и выпрыгнул из воды, но ударился брюхом и упал обратно в воду. Но пингвин решил не сдаваться, и со второй попытки ему все же удалось запрыгнуть на лодку и спастись.