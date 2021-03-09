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Субботний
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Юрий Столбов
42 минуты назад
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В
Калуге
случайные прохожие спасли собаку, которая вмерзла в лед. Пса нашла местная жительница на обочине дороги.
Задние лапы животного пришлось высвобождать с помощью лопаты. После этого его отвезли в ветеринарную клинику.
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