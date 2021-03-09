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Крушивший лифт битой россиянин попал на видео 

Юрий Столбов 49 минут назад
Житель города Красноярска попал на видео во время того, как зашел в лифт одного из жилых домов и начал крушить его с помощью деревянной биты. Мужчина оставил на стенах подъемника повреждения и вскоре вышел оттуда. Видеозапись опубликована в сообществе «Мкр. Покровский | Красноярск | ПОКРОВКА LIFE» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел 5 марта 2021 года в подъезде дома на улице Чернышевского. На кадрах видно, как поздно вечером в лифт заходит мужчина и несколько раз нажимает на кнопки с обозначением этажей. Однако лифт не двигается. Тогда россиянин начинает крушить кабину битой. В перерывах между ударами он кричит на подъемник и активно разговаривает с камерой видеонаблюдения.
Видео , Происшествия
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