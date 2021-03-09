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Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео 

Юрий Столбов 21 минуту назад
Голодный крокодил вблизи австралийского города Уиндем, штат Западная Австралия, украл пойманную рыбаками акулу. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.
21 февраля 62-летний Джофф Тратвейн (Geoff Trutwein) вместе со своим соседом Нэтом Барнсом (Nat Barnes) отправились на лодке последнего на рыбалку в 80 километрах от Уиндема. Они поймали на удочку молодую черноперую акулу.
Когда мужчины пытались вытащить улов из воды, в акулу вцепился гребнистый крокодил длиной два с половиной метра.
Тратвейн снял на фото и видео, как его друг пытается отвоевать акулу у рептилии. В конце концов Барнс понял, что не сможет победить в этой борьбе, и обрезал леску. Крокодил уплыл с добычей к берегу и съел ее.
Видео , В мире , Происшествия
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