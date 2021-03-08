Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой 

В интернете появилось видео с места столкновения легкового автомобиля Volkswagen Tiguan с фурой ISUZU, в результате которого погибли семь человек. Ролик размещен в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно покореженный Volkswagen и наряд ДПС . Белую фуру в результате аварии развернуло, она перекрывает одну из полос.