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Москва

Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео 

Юрий Столбов 45 минут назад
В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от полицейских. Момент погони попал на видео. В 10 вечера 6 марта мужчина за рулем «Лады» попытался скрыться от инспекторов и по пути неоднократно проехал на красный сигнал светофора. На перекрестке он не справился с рулевым управлением и съехал с дороги.
— При освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения показания алкотестера превысили максимально допустимые 0,16 мг/л и показали 1,334 мг/л. На местного жителя сотрудниками ДПС составлено 8 административных протоколов. Материал будет направлен в суд, — прокомментировали в ГИБДД.
Видео , Происшествия , ГИБДД
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