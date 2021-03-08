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Субботний
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Юрий Столбов
36 минут назад
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В
Москве
в честь 8 Марта проходит традиционная акция "Вам, любимые". Волонтеры в этот день раздадут больше трехсот тысяч тюльпанов.
Праздничное настроение создают в скверах и парках.
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