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Москва

Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео 

Юрий Столбов 36 минут назад
В Москве в честь 8 Марта проходит традиционная акция "Вам, любимые". Волонтеры в этот день раздадут больше трехсот тысяч тюльпанов.
Праздничное настроение создают в скверах и парках.
Видео , Новости Москвы , Общество
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