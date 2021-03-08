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Москва

Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае 

Юрий Столбов 38 минут назад
Telegram-канал Life Shot опубликовал запись смертельной автомобильной аварии на Кубани, которую инициировал нетрезвый сотрудник полиции.
В ДТП двое мужчин погибли, женщина и пятилетний ребёнок получили серьёзные травмы.
Трагедия произошла вечером 7 марта в Тихорецке, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. 25-летний пьяный сотрудник транспортной полиции ехал за рулем «Опеля» по улице Гражданской на огромной скорости.
На нерегулируемом перекрестке он врезался в бок LADA, в которой находились четыре человека. На опубликованной записи видно, что иномарка протащила российский автомобиль несколько десятков метров, перевернула его и только потом остановилась.
Видео , Происшествия , СКР
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