Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае 

Telegram-канал Life Shot опубликовал запись смертельной автомобильной аварии на Кубани, которую инициировал нетрезвый сотрудник полиции.

В ДТП двое мужчин погибли, женщина и пятилетний ребёнок получили серьёзные травмы.

Трагедия произошла вечером 7 марта в Тихорецке, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета . 25-летний пьяный сотрудник транспортной полиции ехал за рулем «Опеля» по улице Гражданской на огромной скорости.

На нерегулируемом перекрестке он врезался в бок LADA, в которой находились четыре человека. На опубликованной записи видно, что иномарка протащила российский автомобиль несколько десятков метров, перевернула его и только потом остановилась.