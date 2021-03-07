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Москва

Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео 

Юрий Столбов 18 минут назад
В МВД решили поздравить женщин с наступающим праздником необычным способом. Они устроили флешмоб на Курской.
В подземке сыграл оркестр. Ну а, курсанты в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал и подарили дамам букеты тюльпанов.
Видео , Новости Москвы , Общество , МВД
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