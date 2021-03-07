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Москва

Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео 

Юрий Столбов 41 минуту назад
В башкирском городе Белебей местные жители устроили давку и подрались из-за скидок на некоторые категории товаров в одном из местных торговых центров.
Видеоролики опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Белебей — BEST».
Инцидент произошел утром в субботу, 6 марта. «Комсомольская правда» в Уфе утверждает, что поводом для скопления людей стала распродажа мягких игрушек за 39 рублей.
В свою очередь издание Baza пишет о том, что скидки в преддверии праздника 8 Марта были выставлены на губки, моющие средства и приспособления по уходу за домом и собой.
Видео , Общество , Происшествия , Комсомольская правда
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