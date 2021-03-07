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Москва

Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео 

Юрий Столбов 2 часа назад
Журналисты Ruptly показали остатки бункера скопинского маньяка Виктора Мохова, в котором педофил четыре года держал своих несовершеннолетних жертв в качестве секс-рабынь. Видео публикует в своем Telegram-канале RT.
На кадрах следователь Дмитрий Плоткин, который вел дело маньяка, показывает ржавый старый гараж, под которым находится узкий проход в подземный бункер. Проход завален мусором и затоплен почти до самого уровня земли. Следователь напомнил, что Мохов бил своих пленниц резиновым шлангом и травил слезоточивым газом за неповиновение, мог отключить электричество и грозился оставить их без вентиляции.
Видео , Криминал , Происшествия , Виктор Мохов
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