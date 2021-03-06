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Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео 

Юрий Столбов 24 минуты назад
Пожарные провинции Мадрида спасли с помощью вертолета осла, который застрял среди проводов и кустов ежевики в деревне Эль-Боало в районе горного хребта Гвадаррама.
Владелец животного обратился к спасателям, когда не смог освободить ослицу по имени Оливия. Она была измождена после нескольких часов, проведенных в попытках освободиться самостоятельно.
Видео операции по спасению Оливии обнародовала Служба экстренной помощи провинции Мадрид. Вертолет, принадлежащий Специальной высотной группе по спасению (GERA), вызволил животное. Его можно видеть висящим в воздухе на специальной подвеске, которая спускается с вертолета.
Видео , В мире , Общество , Происшествия
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