Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео 

Пожарные провинции Мадрида спасли с помощью вертолета осла, который застрял среди проводов и кустов ежевики в деревне Эль-Боало в районе горного хребта Гвадаррама.

Владелец животного обратился к спасателям, когда не смог освободить ослицу по имени Оливия. Она была измождена после нескольких часов, проведенных в попытках освободиться самостоятельно.

Видео операции по спасению Оливии обнародовала Служба экстренной помощи провинции Мадрид. Вертолет, принадлежащий Специальной высотной группе по спасению (GERA), вызволил животное. Его можно видеть висящим в воздухе на специальной подвеске, которая спускается с вертолета.