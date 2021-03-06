Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео 

На кадрах виден автомобиль Volkswagen transporter, в котором находятся пластиковые контейнеры с птицами.

Гаишники остановили автомобиль на трассе М-4 «Дон» по имеющейся ориентировке. За рулем находился 50-летний мужчина. Он перевозил 19 попугаев разных видов, находящихся под угрозой исчезновения. Документы на их перевозку водитель предъявить не смог. Он пояснил лишь, что вез попугаев в Краснодарский край.