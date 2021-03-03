Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой 

Двадцатилетняя студентка из Дзержинска во вторник вечером упала в яму с кипятком, которая образовалась в результате провала грунта. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Нижегородской области, состояние девушки оценивается как тяжелое. Она получила 70 процентов ожогов тела. Сообщается, что студентка была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи и будет переведена в Университетскую клинику ПИМУ в Нижнем Новгороде, если позволит ее состояние.

Следователи продолжают выяснять виновников, причины и обстоятельства произошедшего.