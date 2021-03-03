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Субботний
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Юрий Столбов
42 минуты назад
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В
Кирове
кассирша проспала ограбление. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На видео видно, что в то время пока кассирша спит, грабитель берёт деньги из кассы.
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