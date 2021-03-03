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Москва

Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео 

Юрий Столбов 42 минуты назад
В Кирове кассирша проспала ограбление. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На видео видно, что в то время пока кассирша спит, грабитель берёт деньги из кассы.
Видео , Происшествия
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