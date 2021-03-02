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Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре 

Юрий Столбов 21 минуту назад
В промзоне Краснодара загорелся асфальтовый завод.
Над городом поднялся большой столб черно-синего дыма. Согласно предварительным данным, пострадал один человек.
Видео , Пожары , Происшествия
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