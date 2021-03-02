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Москва

Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД 

Юрий Столбов 22 минуты назад
На 40-м километре МКАД произошла авария в среднем ряду недалеко от крупного торгового центра с участием легковушки и "Газели". Водитель "четверки" резко повернул вправо и оказался перпендикулярно движению.
Причины аварии уточняются.
Видео , Происшествия
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