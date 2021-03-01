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Москва

Драку сову с вороной сняли на видео 

Юрий Столбов 16 минут назад
В Железногорске сова не поделила территорию с вороной и набросилась на черную птицу. Эти двое наделали много шума. Видео появилось в интернете.
Они валяли друг друга в снегу, кричали и махали крыльями.
Видео , Общество
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