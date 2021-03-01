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Москва

Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео 

Юрий Столбов 14 минут назад
Хоккеист детской команды «Пингвины» получил тяжелую травму в игре против клуба «Львы ЦХМ». Видео опубликовано в аккаунте juniorhockeyempire_chiefs в Instagram.
Коллективы, составленные из игроков 2010 года рождения, встречались в рамках Кубка Москвы. В одном из эпизодов игрок «Пингвинов», имя которого не называется, после контакта с соперником врезался в борт.
Спортсмен не смог подняться самостоятельно, позже у него диагностировали перелом седьмого и восьмого шейных позвонков. Сообщается, что игрок почти сутки пролежал в коме. О состоянии хоккеиста на данный момент ничего не известно.
Видео , Происшествия
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