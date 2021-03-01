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Москва

Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге 

Юрий Столбов 1 час назад
Авария с участием грузового транспорта произошла в Московском районе Петербурга 28 февраля. Авария попала на видео. Видео опубликовало издание "Фонтанка".
Ранее сообщалось о ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов.
Видео , Происшествия , Фонтанка.Ру
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