Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео 

Юрий Столбов 51 минуту назад
В городе Аксу Павлодарской области Казахстана местная жительница спасла мужа от двух нападавших. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован в сообществе pavlodar_city_life в Instagram.
На кадрах видно, как двое парней избивают лежащего на земле человека. Одного из них женщина отталкивает, держа за волосы, второго — пинком. После этого первый нападавший возвращается и прыгает на пострадавшего сверху. Еще один мужской голос произносит фразу: «Я сейчас его кирпичом убью». На этом запись заканчивается.
Видео , Конфликты , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
03:03
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
Происшествия Криминал
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
00:24
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
Происшествия
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение