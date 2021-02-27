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Москва

Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео 

Юрий Столбов 49 минут назад
Концерты в электричках вернулись в московское метро. Музыкантов-любителей сняли на видео пользователи Сети. Молодые люди решили исполнить для пассажиров рэп.
Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Видео , Общество , Москва24
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