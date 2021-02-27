Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона 

Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сняли с высоты птичьего полета в пятницу в Ереване.
На кадрах можно увидеть вышедших на акцию протеста сторонников оппозиции, а также палатки, установленные ранее. Ранее в пятницу члены оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном.
По информации СМИ со ссылкой на представителей оппозиции, к конкретному решению стороны не пришли, президент продолжит консультации по увольнению главы Генштаба.