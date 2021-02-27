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Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео 

Юрий Столбов 36 минут назад
Слон в Индии погнался за джипом с туристами и напугал их. На видео с животным обратило внимание издание India Today.
Офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра (Surender Mehra) опубликовал в Twitter видеозапись, на которой запечатлен слон, который гонится за сафари-джипом.
На кадрах видна группа туристов, которая сидит в джипе. Автомобиль подъехал почти вплотную к стаду слонов. Одно из животных направляется в сторону джипа. Слышно, как одна из туристок говорит: «Ничего не случится». Водитель соглашается с ней.
Видео , Интернет , Общество
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