Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео 

Слон в Индии погнался за джипом с туристами и напугал их. На видео с животным обратило внимание издание India Today.

Офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра (Surender Mehra) опубликовал в Twitter видеозапись, на которой запечатлен слон, который гонится за сафари-джипом.

На кадрах видна группа туристов, которая сидит в джипе. Автомобиль подъехал почти вплотную к стаду слонов. Одно из животных направляется в сторону джипа. Слышно, как одна из туристок говорит: «Ничего не случится». Водитель соглашается с ней.