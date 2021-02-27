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Москва

Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео 

Юрий Столбов 25 минут назад
Пожилая жительница австралийского штата Квинсленд повалила на землю укравшего у нее сумочку грабителя. На видеозапись произошедшего обратил внимание телеканал ABC 7.
Пенсионерка праздновала день рождения в таверне. Неожиданно мужчина подбежал к ее столику, схватил сумочку и попытался скрыться.
На записи с камеры наблюдения видно, как подозреваемый пытается скрыться с добычей. Хозяйка сумочки догоняет его на парковке, хватает за плечи и опрокидывает на землю. В ходе борьбы женщина берет грабителя в захват и отбирает сумочку. При этом она стаскивает с мужчины рубашку и одну из сандалий.
Видео , В мире , Происшествия , телеканал АВС
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