Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео 

Пожилая жительница австралийского штата Квинсленд повалила на землю укравшего у нее сумочку грабителя. На видеозапись произошедшего обратил внимание телеканал ABC 7.

Пенсионерка праздновала день рождения в таверне. Неожиданно мужчина подбежал к ее столику, схватил сумочку и попытался скрыться.

На записи с камеры наблюдения видно, как подозреваемый пытается скрыться с добычей. Хозяйка сумочки догоняет его на парковке, хватает за плечи и опрокидывает на землю. В ходе борьбы женщина берет грабителя в захват и отбирает сумочку. При этом она стаскивает с мужчины рубашку и одну из сандалий.