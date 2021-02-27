Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео 

Неизвестная девушка разделась и прокатилась по склону горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи без одежды. Произошедшее сняли на камеру, опубликованный в Instagram-аккаунте @sochi__today ролик возмутил российских пользователей сети, и они пристыдили героиню видео.

На размещенной в сети записи запечатлено, как сноубордистка сначала появляется в кадре в полной амуниции — зимнем спортивном костюме, шлеме и маске, а затем якобы выпивает какой-то напиток из фляги и появляется на видео в одном купальнике.