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Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Неизвестная девушка разделась и прокатилась по склону горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи без одежды. Произошедшее сняли на камеру, опубликованный в Instagram-аккаунте @sochi__today ролик возмутил российских пользователей сети, и они пристыдили героиню видео.
На размещенной в сети записи запечатлено, как сноубордистка сначала появляется в кадре в полной амуниции — зимнем спортивном костюме, шлеме и маске, а затем якобы выпивает какой-то напиток из фляги и появляется на видео в одном купальнике.
Видео , Общество
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