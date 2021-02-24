Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео 

Юрий Столбов 12 минут назад
Президент России Владимир Путин провел встречу с Садыром Жапаровым, который прибыл в Россию с первым рабочим визитом в качестве президента Киргизии, в среду в Москве.
На встрече главы государств обсудили перспективы развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Владимир Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в республике, и что реформы в Киргизии, в том числе поправки к Конституции страны, пойдут на благо отношениям Москвы и Бишкека.
Кроме того, российский президент назвал чрезвычайно важным решение о сохранении статуса русского языка в Киргизии как государственного.
Видео , Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение