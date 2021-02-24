Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео 

На встрече главы государств обсудили перспективы развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Владимир Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в республике, и что реформы в Киргизии, в том числе поправки к Конституции страны, пойдут на благо отношениям Москвы и Бишкека.

Кроме того, российский президент назвал чрезвычайно важным решение о сохранении статуса русского языка в Киргизии как государственного.