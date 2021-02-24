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Субботний
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Юрий Столбов
29 минут назад
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Автомобильная авария произошла под Мигаловским мостом.
ДТП произошло 20 февраля на проспекте Корыткова. Там столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и автобус Ford Transit.
Видео опубликовал портал
Tverigrad.
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