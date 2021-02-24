Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео 

По крайней мере один человек пострадал в результате беспорядков, вызванных арестом рэпера Пабло Хаселя.

На кадрах видео, снятого в Барселоне во вторник, 23 февраля, на земле лежит человек, который вытирает кровь с лица. Кроме того, на видео попали моменты того, как протестующие переворачивают мусорные баки для сооружения баррикад.

Исполнитель рэпа Пабло Хасель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за публикацию твитов с видеороликами, в которых суд усмотрел подстрекательство к насилию, а также за текст песни с оскорблениями королевской семьи и воспеванием терроризма. 33-летний рэпер отказался явиться в тюрьму добровольно.

Вместо этого он со своими сторонниками забаррикадировался в Университете города Льейда. Музыкант был арестован во вторник, 16 февраля, после чего на территории Каталонии начались беспорядки.