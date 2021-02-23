Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео 

Двое катавшихся на сноуборде туристов провалились под снег, упали вниз на четыре метра и зависли над 15-метровой расщелиной. О произошедшем на Эльбрусе инциденте сообщает Telegram-канал издания Baza.

Вспоминая произошедшее, девушка рассказала, что около 20 минут провисела над пропастью, в то время как над ней висел друг. Все это время она думала о том, как сорвется, молилась и ждала. Подоспевшие к месту происшествия спасатели вызволили обоих отдыхающих. Выяснилось, что у спутника девушки сломана рука.