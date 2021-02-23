Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры 

Украинская певица Ольга Полякова показала последствия обрушения потолка в ее квартире на Институтской улице в центре Киева . Видеозапись она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

По словам Поляковой, в обрушении потолка из-за снега виноваты коммунальные службы, которые вовремя не почистили крышу. Она заявила, что снег могли убрать еще 19 февраля, но этого не сделали и потолок протекал. Утром 22 февраля, когда дети Поляковой собирались в школу, начал рушиться потолок.

На кадрах видно, что в гостиной с потолка обвалились большие куски гипсокартона, они упали на кожаный диван. Полякова также высказала опасения, что в любой момент может упасть люстра.

В видео певица также задалась вопросом, за что она платит коммуналку, которая обходится ей около 35 тысяч гривен в месяц. Кроме того, она показала комнату дочери и заявила, что из-за протекания начали выпадать лампы из потолка, залита техника.