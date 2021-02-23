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Москва

Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры 

Юрий Столбов 31 минуту назад
Украинская певица Ольга Полякова показала последствия обрушения потолка в ее квартире на Институтской улице в центре Киева. Видеозапись она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
По словам Поляковой, в обрушении потолка из-за снега виноваты коммунальные службы, которые вовремя не почистили крышу. Она заявила, что снег могли убрать еще 19 февраля, но этого не сделали и потолок протекал. Утром 22 февраля, когда дети Поляковой собирались в школу, начал рушиться потолок.
На кадрах видно, что в гостиной с потолка обвалились большие куски гипсокартона, они упали на кожаный диван. Полякова также высказала опасения, что в любой момент может упасть люстра.
В видео певица также задалась вопросом, за что она платит коммуналку, которая обходится ей около 35 тысяч гривен в месяц. Кроме того, она показала комнату дочери и заявила, что из-за протекания начали выпадать лампы из потолка, залита техника.
Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Ольга Полякова
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