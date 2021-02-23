Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео 

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта МКС.
"Не раз и не два в истории России наши вооруженные силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом. 23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире", — сказал Кудь-Сверчков.
В свою очередь Рыжиков пожелал россиянам "мирного неба, здоровья, счастья и уверенности в будущем".