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Москва

Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта МКС.
"Не раз и не два в истории России наши вооруженные силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом. 23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире", — сказал Кудь-Сверчков.
В свою очередь Рыжиков пожелал россиянам "мирного неба, здоровья, счастья и уверенности в будущем".
Видео , Наука и техника , Сергей Рыжиков , Роскосмос
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