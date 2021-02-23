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НАСА показало видео посадки ровера на Марс 

Юрий Столбов 13 минут назад
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показало видео посадки ровера Perseverance на Марс в Twitter.
Кадры были сняты с нескольких камер, которые находились на борту марсохода. Одна из них снимала происходящее внизу, в частности поверхность планеты. Вторая показывала процесс сверху.
Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.
Видео , Наука и техника , NASA
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