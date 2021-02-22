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Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео 

Юрий Столбов 42 минуты назад
В китайском Тяньцзине сотни дронов показали в небе историю жизни нидерландского художника Винсенса Ван Гога, установили рекорд и попали на видео. Анимация опубликована на YouTube-канале «Гиннесс. Мировые рекорды».
Как сообщается на сайте организации, 18 декабря 2020 года 600 дронов, запущенных в небо, продемонстрировали шоу о жизни Винсента ван Гога. Аппараты воссоздали в воздухе картины знаменитого постимпрессиониста, в том числе «Звездную ночь», «Подсолнухи», автопортрет мастера и другие. Выполненная дронами весом 1,45 килограмма анимация в 26 минут 19 секунд занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная.
Шоу организовала компания по производству дронов EFYI Group совместно с Тяньцзиньским университетом. Как объяснил главный операционный директор компании Чжан Сыци, подобную анимацию выполнить непросто. Для ее создания использовались технология высокоточного позиционирования и синхронизации для достижения «скоординированных действий» дронов.
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