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Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео 

Юрий Столбов 39 минут назад
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Фото: ТАСС
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе, на региональном.
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Видео , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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