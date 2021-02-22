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Субботний
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Юрий Столбов
39 минут назад
Фото:
ТАСС
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В
Сочи
прошли переговоры президента России
Владимира Путина
и лидера Белоруссии
Александра Лукашенко
.
Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе, на региональном.
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