Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии 

В сети появилось видео с места крушения самолета King Air 350 Военно-воздушных сил Нигерии , разбившегося в районе аэропорта города Абуджи . На опубликованных кадрах видны обломки и толпа местных жителей, наблюдающих за работой экстренных служб.

Тем временем представитель ВВС страны сообщил в Twitter, что в результате инцидента погибли семь человек, находившиеся на борту. «Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте», — отмечается в заявлении.

Начальник штаба ВВС страны отдал распоряжение начать расследование по факту произошедшего.