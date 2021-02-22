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Москва

Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии 

Юрий Столбов 21 минуту назад
В сети появилось видео с места крушения самолета King Air 350 Военно-воздушных сил Нигерии, разбившегося в районе аэропорта города Абуджи. На опубликованных кадрах видны обломки и толпа местных жителей, наблюдающих за работой экстренных служб.
Тем временем представитель ВВС страны сообщил в Twitter, что в результате инцидента погибли семь человек, находившиеся на борту. «Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте», — отмечается в заявлении.
Начальник штаба ВВС страны отдал распоряжение начать расследование по факту произошедшего.
Видео , В мире , Происшествия
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