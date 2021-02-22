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Москва

«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео 

Юрий Столбов 3 часа назад
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» показал на видео «поющего» тигренка по кличке Шерхан. Запись появилась на странице зоопарка во «ВКонтакте».
«Сенсация! Такого вы еще не видели! Поющий тигр», — отмечается в подписи.
На кадрах тигренок сидит в своей клетке на деревянной тумбе и издает протяжные звуки, широко открывая пасть.
Подписчики поинтересовались в комментариях, почему тигр «заплакал». Администрация зоопарка ответила, что животное издает такие звуки с рождения. «Таким образом привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто», — уточнили работники.
Видео , Другое
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