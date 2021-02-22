«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео 

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» показал на видео «поющего» тигренка по кличке Шерхан. Запись появилась на странице зоопарка во «ВКонтакте».

«Сенсация! Такого вы еще не видели! Поющий тигр», — отмечается в подписи.

На кадрах тигренок сидит в своей клетке на деревянной тумбе и издает протяжные звуки, широко открывая пасть.

Подписчики поинтересовались в комментариях, почему тигр «заплакал». Администрация зоопарка ответила, что животное издает такие звуки с рождения. «Таким образом привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто», — уточнили работники.