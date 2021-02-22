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Москва

Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе 

Юрий Столбов 42 минуты назад
В американском штате Колорадо на жилой район упали обломки обшивки авиалайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Самолет с 241 человеком на борту следовал из Денвера в Гонолулу. Из-за неисправности воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета. Некоторые из его обломков упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера. Пассажирам самолета удалось снять пожар в воздухе на видео.
Видео , В мире
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