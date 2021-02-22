Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе 

В американском штате Колорадо на жилой район упали обломки обшивки авиалайнера Boeing 777, двигатель которого загорелся во время полета. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Самолет с 241 человеком на борту следовал из Денвера в Гонолулу. Из-за неисправности воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета. Некоторые из его обломков упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера. Пассажирам самолета удалось снять пожар в воздухе на видео.