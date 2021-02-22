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Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео 

Юрий Столбов 48 минут назад
Учащиеся одной из школ Норильска прорыли тоннель в сугробе, чтобы не тратить время на дорогу в школу. Видео с места события опубликовано в Telegram-канале 360tv.
Автор видеозаписи отмечает, что из-за снежных навалов обычный проход в школу стал невозможен, длинный сугроб приходится долго обходить.
17 февраля сообщалось, что одноэтажные дома на севере острова Сахалин практически полностью замело снегом. Россиянин на видео показывает, что стоит выше уровня окна, откапывая его, при этом «снега по самый козырек дома». На кадрах видно, что другие дома в поселении также в сугробах.
Видео , Общество , Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье"
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