Извержение вулкана Этна попало на видео 

Мощное извержение на юго-восточном склоне сицилийского вулкана Этна попало на видео. На опубликованных кадрах видны фонтаны лавы, потоки которой спустились до высоты около двух тыс. метров над уровнем моря. Во время извержения происходили выбросы вулканических бомб и фрагментов раскалённого шлака, которые обрушились на близлежащие населённые пункты. Тем не менее закрывшийся из-за активности Этны аэропорт Катании смог восстановить свою работу по окончании извержения.