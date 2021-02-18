Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео 

Амурской области 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Видео последствий железнодорожной катастрофы публикует Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, что вагоны свалены в кучу. Движение заблокировано с обеих сторон. Вокруг образовавшейся груды вагонов — десятки людей в оранжевых жилетах.