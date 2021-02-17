Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины 

Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в среду. По данным следствия, в совершении преступления подозревается 33-летний мужчина. Сообщается, что девочка погибла после того, как в нее был произведен выстрел из неустановленного огнестрельного оружия.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Сообщается, что в настоящее время место происшествия осматривают следователи-криминалисты, подозреваемый будет допрошен для установления обстоятельств произошедшего.