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Москва

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины 

Юрий Столбов 25 минут назад
Главным управлением Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю было возбуждено уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки в Железнодорожном районе города Читы.
Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в среду. По данным следствия, в совершении преступления подозревается 33-летний мужчина. Сообщается, что девочка погибла после того, как в нее был произведен выстрел из неустановленного огнестрельного оружия.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Сообщается, что в настоящее время место происшествия осматривают следователи-криминалисты, подозреваемый будет допрошен для установления обстоятельств произошедшего.
Видео , Криминал , Происшествия , СКР
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