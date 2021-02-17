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Москва

Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео 

Юрий Столбов 37 минут назад
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-16" пристыковался к модулю "Пирс" Международной космической станции в ручном режиме в среду.
Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Сообщается, что стыковка корабля к МКС должна была произойти в автоматическом режиме, однако из-за отклонений в работе системы, космонавт Сергей Рыжиков взял управление кораблем в свои руки.
Дальнейшая стыковка прошла успешно. В Роскосмосе пояснили, что переход на телеоператорный режим при стыковке был вынужден из-за отклонения оси причаливания.
Видео , Наука и техника , Сергей Рыжиков , Роскосмос
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